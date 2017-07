Ascensión López fue una bebé robada y ahora puede ir a la cárcel por calumnias a una monja que estuvo involucrada en su caso

19 de julio de 2017

Ascensión es uno de los miles de bebés robados que durante décadas se produjeron en España. Al saber que fue robada y vendida dedicó su tiempo a preguntar, investigar y buscar datos sobre su verdadera familia, incluso fue a la televisión. Allí dio el nombre de una monja involucrada en su robo, venta y adopción. La monja denunció por injurias y el tribunal la condenó a pagar 40.000 euros de indemnización más las costas del juicio. Al no poder hacer frente al pago tendrá que ir a la cárcel 5 meses. Es decir, la primera persona encarcelada en España por el caso de los miles de bebés robados podría ser una bebé que fue robada.

Ante tal escándalo, multitud de personas se han movilizado y ya se han conseguido más de 90.000 firmas pidiendo su indulto al Gobierno de Mariano Rajoy. El caso ha legado al Congreso de la mano de Unidos Podemos que también pide el indulto.

Muchos no entienden cómo han podido condenar a Ascensión mientras hay médicos investigados como el doctor Eduardo Vela que tiene a sus espaldas muchas evidencias de estar implicado en la red de robos de bebés, sobre todo a familias empobrecidas, humildes, o a madres solteras. Hace 5 años que se denunció al doctor Vela, del hospital de San Ramón de Madrid, pero aún no ha comenzado el juicio.

Hay que recordar que en el Estado español durante años ha permanecido oculto el escándalo de los bebés robados. Se estima que unos 300 mil bebés podrían haber sido robados en cárceles, hospicios, clínicas y hospitales durante el franquismo y la democracia, entre 1939 y 1992.

La tragedia de los bebés robados ha separado a miles de padres, madres, hijos y hermanos. Ahora que se van conociendo los detalles el Gobierno del Partido Popular no parece querer mover muchos hilos y no se ha movilizado para ayudar a las familias en la aplicación de su política del “son cosas del pasado que mejor no mover”.

El Gobierno tiene hasta este próximo viernes en el consejo de ministros para comunicarle a Ascensión López si, finalmente, le concede o no el indulto. Si no fuera así Ascensión sería la primera persona que entrará en prisión por el caso de los bebés robados, siendo ella víctima, una bebé que fue robada a su familia y vendida a otra.