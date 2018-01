El juez decreta el archivo exprés del supuesto suicidio de un migrante en la cárcel de Archidona, utilizada irregularmente por el Gobierno como CIE

6 de enero de 2018

Mohamed Bouderbala es un migrante que llegó a las costas de Murcia en patera. Fue detenido y privado de libertad sin haber cometido ningún delito. Bueno, el único delito sería ser pobre y buscar en Europa una vida mejor. Fue encerrado, junto a otros 500 migrantes, varios de ellos menores de edad, en la cárcel sin terminar de Archidona, en una ilegalidad manifiesta cometida por el Gobierno español violando la Ley de Extranjería española. Al cuidado de los migrantes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destina a los policías antidisturbios. Los internos denuncian desde principios de diciembre que reciben maltrato y palizas por parte de los policías.

El día 29 de diciembre, Mohamed aparece muerto en su celda. La policía afirma que se suicidó ahorcándose. La familia de Mohamed cuestiona la versión policial y pide una investigación independiente. Ahmed, el hermano de Mohamed Bouderbala, consiguió reunirse con un primo también encerrado en la prisión. En declaraciones al periódico La Marea, Ahmed insiste en que su hermano “no se suicidó”.

El 1 de enero, decenas de migrantes fueron devueltos por España a sus países. La devolución se hizo de forma colectiva aunque las órdenes judiciales eran individuales. La Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona pide el cese inmediato de las devoluciones, porque opinan que el Gobierno está expulsando a los testigos de la muerte de Mohamed.

Pero el juez, tan sólo seis días después de la muerte ha decretado el archivo exprés de la muerte de Mohamed sin escuchar a todas las partes personadas y sin solicitar las pruebas solicitadas por su familia.

El auto de archivo provisional de la causa salió del juzgado muy poco tiempo después de que, a media mañana, la familia del fallecido Mohamed Bouderbala, que ejerce la acusación particular, tuviera acceso a las actuaciones. La acusación particular no tuvo oportunidad siquiera de pedir nuevas diligencias de prueba a la vista del informe preliminar de autopsia y del atestado policial.

La abogada de la familia, Amanda Romero, señala que lo lógico es que se pudiera haber oído a todas las partes personadas y que por eso, entienden que es un cierre en falso. Sobre las diligencias que se han practicado, cree que "resultan insuficientes". "Hasta que no se investigue en profundidad no se podrá concluir qué ha pasado", añade.

Andalucía Acoge, la otra parte personada, en este caso como acusación popular, también conoció por la prensa el archivo de la causa, sin que tampoco se le haya sido notificado.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también anunció que su partido se personará como acusación en la causa. Garzón explica las continuas ilegalidades y violaciones de los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro, Juan Ignacio Zoido. Además, afirma que no hay nada claro con respecto al supuesto “suicidio” de Mohamed Bouderbala y acusa al Gobierno de obstaculizar la investigación.

