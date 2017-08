La Guardia Civil española dotará a los agentes de las polémicas pistolas táser consideradas armas de tortura por organizaciones de Derechos Humanos

6 de agosto de 2017

Disparan y son sólo cinco segundos, interminables. Recibes una descarga eléctrica de 50.000 voltios. No es dolor, es algo más. Se confunde el sufrimiento, la incomprensión y la no respuesta de tu cuerpo. Te conviertes en un gigantesco espasmo muscular incapaz de hacer nada más que dejarte caer. Cinco segundos de gritos que doblegan al más fuerte y que hacen que supliques que llegue el fin. Después, el cuerpo vuelve a su estado normal en segundos. Ya no eres el mismo. Serías capaz de cualquier cosa antes de que vuelvan a dispararte con una pistola eléctrica, una táser, conocida así porque tiene el mismo nombre que la empresa estadounidense que las fabrica.

La iniciativa de dotar a los agentes de las polémicas pistolas ha surgido de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la asociación mayoritaria en el cuerpo. De hecho, ha sido en un comunicado de dicha asociación donde se ha confirmado la medida. Aseguran que ya se han realizado distintos trabajos para ver la posibilidad de uso de este tipo de armas. Además, se ha diseñado un plan de formación del personal y se está llevando a cabo un estudio de mercado para ver qué modelo puede ser el más adecuado.

Desde la Asociación Unificada no sólo celebran la decisión, sino que piden que el uso de las Táser empiece cuanto antes, ya que aún no hay fecha efectiva de implantación.

En el Estado español, solo son empleadas por algunos cuerpos de policía local y fueron especialmente criticadas en Catalunya, cuando en el año 2014 se quiso dotar de ellas a la policía autonómica, los Mossos de Esquadra. Aún así, el pasado mes de agosto el Parlamento catalán aprobó oficialmente su uso.

Todo esto pese a que el propio Comité de Tortura de Naciones Unidas recomendó en 2009 a España que abandonara su uso.

Los que defienden este tipo de pistolas señalan que al no ser un arma de fuego no es letal, pero las muertes provocadas por el uso de estas pistolas se multiplican cada semana en todo el mundo. Organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional entre otras muchas, se posicionan en contra del uso de las Táser. La organización estadounidense ‘Truth, Not Taser’ afirma que las pistolas eléctricas han provocado más de mil muertos sólo en Estados Unidos desde el año 1983.