La familia del migrante que murió en la cárcel de Archidona relaciona su muerte con el maltrato de la policía antidisturbios a los internos

3 de enero de 2018

Los familiares de los migrantes que se encuentran en la cárcel no terminada de Archidona, Málaga, y que hace la función de centro de internamiento para extranjeros, denuncian los golpes de los antidisturbios. Y para demostrarlo se han difundido unos vídeo grabados con teléfono móvil un día antes de que Mohamed Bouderbala apareciera el pasado 29 de diciembre ahorcado en su celda. En esos vídeos grabados por los internos se ve cómo agentes de la policía antidisturbios golpean y patalean a migrantes en el interior de la cárcel.

Ahmed Bouderbala, hermano de la víctima, pide una investigación independiente y fiable para saber lo que ocurrió. Los familiares de la víctima creen que estas cargas con porrazos y patadas pueden estar relacionadas con la muerte de Bouderbala. Su hermano afirma que "la misma tarde que falleció Mohamed les pegaron a todos violentamente y a él en concreto en la habitación".

Por ello, la plataforma ciudadana contra el CIE de Archidona lleva acampando a las puertas de la prisión cuatro días. A la cárcel llegaron alrededor de 500 migrantes llegados en pateras, pero hoy es imposible saber cuántos quedan dentro, ya que el Gobierno está llevando a cabo deportaciones diarias de unos 80 migrantes, que pueden ser testigos claves de lo ocurrido. Desde la plataforma de ’Ciudadanos contra el CIE de Archidona’, Rubén Quirante, pide que se paralicen las deportaciones.

El coordinador general de Izquierda Unida pidió la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por las ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos que se están produciendo en la cárcel de Archidona.

La televisión argelina Ennahar aseguró en su informativo que el joven Bouderbala falleció tras la paliza propinada por la policía española que informó de un suicidio.

En respuesta, la Policía Nacional afirma que el informe de la autopsia corrobora que el joven murió por ahorcamiento y que su cuerpo no tiene otras lesiones. Pero sin que se haya producido una investigación independiente, cada vez son más las voces que ponen en cuestión la causa de la muerte de Mohamed Bouderbala.

Hay que recordar que los internos en la cárcel de Archidona son personas que no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa de no tener papeles de residencia. Su único delito es llegar a las costas españolas en pateras huyendo de la miseria y de los conflictos armados. Deberían ser tratados como seres humanos con derecho a refugio, pero el Gobierno español los trata como delincuentes y los priva de libertad en una cárcel, violando la propia Ley de Extranjería española. Pero además en una cárcel que aún no está ni terminada ni inaugurada, con lo cuál no reúne las condiciones humanitarias mínimas exigibles.

Las denuncias de maltrato no son nuevas, el pasado 6 de diciembre ya se difundió otro vídeo en el que se ve como uno de los migrantes parece dormir en una esquina, tapado con una sábana, mientras sus compañeros intentar despertarle o reanimarle. Llegan a pedir agua a los agentes de la Policía Nacional que se encuentran en la garita, sin que ninguna de ellos accede a su petición.

Las ONG y asociaciones pro-migrantes y defensoras de los Derechos Humanos no han parado de denunciar la situación "denigrante" en la que viven estas personas desde que fueron trasladados de Murcia tras llegar en patera a sus costas. La muerte de Mohamed ha provocado que se pida la dimisión o destitución inmediata del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Se pide que se salvaguarden los derechos de estas personas que han sido encarceladas sin haber cometido ningún delito.