La moción de censura puede suponer el fin de la carrera política de Mariano Rajoy

Pensamiento político y social | Estado Español



31 de mayo de 2018

El fin de la carrera política de Mariano Rajoy podría estar cerca. El presidente del gobierno español afronta este jueves su segunda moción de censura en menos de un año, la primera con serias opciones de prosperar.

Todo parece estar en manos del PNV (Partido Nacionalista Vasco) y de si opta por abstenerse, votar a favor o en contra de la moción de censura. El PNV acaba de llegar a un acuerdo con Rajoy en los presupuestos generales del Estado, a los que la formación vasca da su apoyo a cambio de unos 600 millones de euros para el Gobierno vasco. Sin embargo, las bases del PNV no parece que supieran perdonar a sus dirigentes si éstos no aprovechan la ocasión de echar a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno.

Las impresiones cambian a cada rato. Fuentes del Partido Popular reconocen que hay indicios de que la moción puede salir adelante. El presidente del Gobierno y del Partido Popular se ha visto abrasado por la corrupción de su partido, y en particular por la condena al PP por la causa de corrupción Gürtel. La inmensa mayoría de fuerzas del arco parlamentario afirman que el jefe del Ejecutivo no tiene credibilidad alguna, y aseguran que no contará con su apoyo para retomar la agenda legislativa.

Pero, aun si sobrevive a esta moción, Rajoy tendrá que enfrentarse a otra próximamente, en este caso presentada por Unidos Podemos o por Ciudadanos, para convocar elecciones anticipadas.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya anunció el lunes que daba por roto su pacto de investidura con el primer partido condenado en la historia de la democracia, el mismo partido al que Ciudadanos mantiene en el poder en la Comunidad de Madrid o en Murcia.

Pero es que al margen de la moción censura, se vienen fechas malas para el Partido Popular, ya que después de la condena como partícipe a título lucrativo por la causa Gürtel, y de que la Audiencia Nacional considerase acreditada la existencia de su caja B, previsiblemente en otoño de este año tendrá lugar el juicio de los papeles de Bárcenas, que podría volver aún menos creíble el relato del partido sobre lo que quieren hacer ver que son "casos aislados" de corrupción.