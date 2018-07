Lamentamos tener que informar del cierre de Más Voces. Hasta siempre e infinitas gracias a todas y todos





5 de julio de 2018

Estimadas y estimados amigos, lamentamos tener que informaros del cierre del proyecto de información y análisis crítico, Más Voces.

Hemos hecho todo lo posible para evitarlo. Ya sabéis que llevamos años luchando por la supervivencia. Y ya hemos estrujado hasta la última gota. No hay más. No hemos conseguido sostener económicamente el proyecto más allá de este día. Pero estamos orgullosas del largo recorrido caminado. Desde el año 2006 hemos desafiado, cada día, a los poderes y monopolios informativos, ofreciendo informaciones, opiniones y análisis de la realidad que desmontaban las “verdades” que intentan colar en la opinión pública desde el interés económico, militar y político.

Nos sentimos orgullosos de participar y trabajar en red, con multitud de radios comunitarias de todo el mundo, con redes de comunicación social sin ánimo de lucro. Construyendo desde la ciudadanía proyectos y alternativas de democracia participativa.

Han sido 12 años intensos, llenos de esfuerzos, ilusiones y con la satisfacción de unir a multitud de audiencias que cada día se unían en las sintonías de alrededor de doscientas emisoras por las que se escuchaban las voces de Más Voces.

Nos quedamos con lo positivo, con los logros. Agradecemos de todo corazón a todas y todos los que sintieron que Más Voces era un proyecto “de los suyos”.

Estamos seguras de que, cual Ave Fénix, otros proyectos e ideas renacerán o directamente nacerán. El camino está por delante. No hay fracaso. Hay oportunidades.

Si queréis expresar cualquier opinión o simplemente despediros de este vuestro proyecto, lo podéis hacer a través de Twitter usando #AdiósMásVoces o dirigirlo a @mas_voces

Abrazos y agradecimientos,

Rafa Cuesta, coordinador de Más Voces desde 2006 y el equipo de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM)